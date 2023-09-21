A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. TFF resmen açıkladı

Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. TFF resmen açıkladı

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran TFF, A Milli Futbol Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.

Milliler'in yeni çalıştırıcısı İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti.

TFF ile Montella arasında 2026’ya dek sözleşme imzalandı.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce İtalya Serie A takımlarından Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Montella'yı sosyal medyadan "Hoş geldin Vincenzo Montella" başlığı ile duyurdu.

İşte o paylaşım;

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