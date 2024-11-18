A Milliler Karadağ'a uçtu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşılaşmak üzere Kayseri'deki antrenmanını tamamladı. Antrenmanın ardından, milli takım kafilesi Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.

Yarın saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşmada, A Milliler 11 puanla lider konumda bulunurken, rakibi Karadağ henüz puan alamadı ve grup maçlarında 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. A Milli Takım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından rondo ve çeviklik çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik varyasyonlar ve duran top çalışmalarına odaklandılar.

Ancak, kasığındaki sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı. Milli takım kafilesi, saat 16.00'da Podgorica'ya hareket etti. Teknik direktör Montella ile takım kaptanı Çalhanoğlu, saat 19.30'da maça dair basın toplantısı düzenleyecekler.