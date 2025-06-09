A Plague Tale serisi yanlışlıkla erken duyuruldu

Focus Entertainment, merakla beklenen A Plague Tale serisinin üçüncü oyunu "Resonance: A Plague Tale Legacy"yi kazara erken duyurdu. Xbox Games Showcase 2025 etkinliğinde resmi olarak açıklanması beklenen oyun, 2026 yılında tüm platformlarda ve Xbox Game Pass içinde oyuncularla buluşacak.

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Focus Entertainment, oyunun tanıtım fragmanını resmi Threads hesabından kısa süreliğine yayımladıktan sonra hızla kaldırdı. Ancak bu teaser, hayranlar tarafından hızla keşfedilip internette paylaşıldı. Fragmanda serinin önceki oyunlarından farklı olarak yeni kahraman Sophia’nın ön planda olduğu görüldü. "Resonance" adlı bu spin-off, "A Plague Tale Requiem"e aşina olanların tanıyacağı Sophia’yı merkezine alıyor ve prequel niteliğinde bir hikâye sunuyor.

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Oyun, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için geliştiriliyor. Focus Entertainment’in açıklamalarına göre, sızıntının programlama hatasından kaynaklandığı düşünülüyor. 2026’daki çıkışıyla oyunculara yeni bir deneyim sunmayı hedefleyen yapım, Xbox Games Showcase 2025’te tam fragmanıyla tanıtılacak.

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A Plague Tale serisi, hikâye anlatımı ve atmosferiyle oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Yeni oyun "Resonance" ile seriye farklı bir perspektif katması bekleniyor.