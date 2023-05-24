A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar

Spor yorumcusu Kemal Belgin'in canlı yayındaki skandal sözleri gündem oldu. Belgin'in FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'e övgü yağdırınca A Spor sunucusu zor anlar yaşadı.

A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar

Editör: Hamza Özalkuş

A Spor'da Onur Yıldız'ın sunduğu 90'a programında Levent Tüzemen, Kemal Belgin ve Güven Taner spor gündemini değerlendirdi. Yorumculardan Kemal Belgin, FETÖ firarisi eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'e övgüler yağdırdı.

"HİÇBİRİ ONUN AYAKKABISININ BAĞI ETMEZ"
Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah ben de öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiç biri onun ayakkabısının bağı etmez" ifadelerini kullandı.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRSE DE SÖZLERİNİ YİNELEDİ
Sunucu Onur Yıldız'ın konuyu değiştirmek için "Türkiye Kupası'na dönelim biz futbola dönelim" sözlerine aldırış etmeyen Belgin "Öyle mi. Ayakkabısının bağı etmez bağı" diyerek sözlerini yineledi.

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