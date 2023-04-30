A vitamini eksik olanlar hangi gıdaları tüketmeli?

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Öncelikle Doktorunuzdan vitamin eksikliği ile ilgili destek alınması gerekiyor. Ancak bilinmesi gerekenleri de unutmamak gerekiyor. İşte o bilgiler
Vitamin hapı kullanınız.
Aşağıdaki ürünler kullanılmadığında ya da eksik kullanıldığında A vitamini eksikliği görülmekte.
Kereviz ve yaprakları
Enginar
Domates
Patates
Havuç
Marul
Ispanak
Maydanoz
Kuzu kulağında At vitamini bolca bulunuyor.
Meyveler
Trabzon hurması
Mango
Meyve suyu yapılır.
Portakal
Erik
Kuşkonmaz
Kayısı
Meyveler çiğden yenilebilir.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER KULLANILMADIĞINDA VÜCUTTA A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLUŞUYOR.
Karaciğer dana
Balıkyağında
Tatlı su balıkları
Yumurta sarısı
Kaymak
Özellik ile bazı yağlı balıklar
Sardalya
Hamsi
Palamut
Çökelek
Yoğurt
Et
Süt
Peynir
Tereyağı
Ayran
Günlük olarak ayran içmek ya da peynir kullanımı a vitamini için fayda sağlıcaktır.
A VİTAMİNİ NE İŞE YARAR ?
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Vücuttaki birçok tümör oluşumunu engeller
Gözlerin koruyucusudur
Deriyi dış etkilerden korur ve yeniler
Diş gelişiminin önemli vitamini
Kemik gelişimine yardım eder
Göz sağlığında etken rol oynar
Tırnakların kırılmadan kalmasını sağlar
Saçlar için dış etkilerden korur
Cildin dış etkenlerden korunmasını sağlar
Vücuttaki organların koruyucu gurubunu oluştururlar…