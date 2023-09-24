A vitamini eksikliği belirtileri neler

Editör: Naim Arıoğlu

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR

Bağışıklık sisteminde zaaflar oluşur ve hastalıkların habercisi konumu oluşur

Diş ve eti hastalıkları

Büyüme bozuklukları

Halsizlik

Gözyaşlarında problemler kuruluk gibi

Dilde tat alma problemleri

Gece körlüğü

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma yatkınlığı

Akne sivilce oluşumu



A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ SİVİLCE YAPAR MI?

Özelik ile genç kız ve erkeklerde mutlaka A vitaminine dikkat edilmesi ve doktor tavsiyesiyle takviye bile alınması gerekiyor.