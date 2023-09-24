A vitamini eksikliği belirtileri neler

Editör: Naim Arıoğlu
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR
Bağışıklık sisteminde zaaflar oluşur ve hastalıkların habercisi konumu oluşur
Diş ve eti hastalıkları
Büyüme bozuklukları
Halsizlik
Gözyaşlarında problemler kuruluk gibi
Dilde tat alma problemleri
Gece körlüğü
Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma yatkınlığı
Akne sivilce oluşumu
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ SİVİLCE YAPAR MI?
Özelik ile genç kız ve erkeklerde mutlaka A vitaminine dikkat edilmesi ve doktor tavsiyesiyle takviye bile alınması gerekiyor.