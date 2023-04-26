A vitamini eksikliği nasıl anlaşılır

İŞTE A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

A vitamini karaciğerde depolanabilen bir vitamin türü olduğundan eksikliği nadir olarak görülür. Kısa süreli beslenme bozukluklarında karaciğerdeki depolar genellikle bu süreç boyunca yeterli vitamin miktarını karşılayabilir. A vitamini eksikliğinin belirti vermeye başlayacak düzeye ulaşması için ise genellikle çok uzun süreli bir dengesiz beslenme ya da vitaminin emilimini etkileyen bir sağlık sorunun bulunması gerekir. Böyle durumlarda A vitamini eksikliği geliştiğinde öncelikle herhangi bir ciddi belirti ortaya çıkmayabilir. Sürecin uzaması ve vitamin eksikliğinin ciddi boyutlara ulaşması halinde ise çeşitli belirtiler görülmeye başlar. Yaygın görülen A vitamini eksikliği belirtileri arasında şunlar yer alır:

Kseroftalmi ve körlüğe kadar ilerleyebilen ciddi görme bozuklukları

Gece körlüğü

Ciltte ve saçlarda kuruluk

Akne ve bazı diğer cilt sorunları

Gözlerin beyaz kısmında lekelenmeler

Kemik ve eklem hastalıkları

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve sık geçirilen enfeksiyonlar

Üremeye ilişkin sorunlar

Akne sivilce oluşumu

Bağışıklık sisteminde zaaflar oluşur ve hastalıkların habercisi konumu oluşur

Diş ve eti hastalıkları

Büyüme bozuklukları

Dilde tat alma problemleri

Gece körlüğü

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma yatkınlığı

Halsizlik

Gözyaşlarında problemler kuruluk gibi



