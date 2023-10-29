A vitamini vücut için çok önemli

A itamini bazı insanlarda az düzeyde bulunduğu için tamamlanması gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak. İşte yanıtı…

Öncelikle Doktorunuzdan vitamin eksikliği ile ilgili destek alınması gerekiyor. Ancak bilinmesi gerekenleri de unutmamak gerekiyor. İşte o bilgiler

Aşağıdaki ürünler kullanılmadığında ya da eksik kullanıldığında A vitamini eksikliği görülmekte.

Kereviz ve yaprakları

Marul

Ispanak

Maydanoz

Enginar

Domates

Patates

Havuç

Kuzu kulağı



İŞTE O MEYVELER

Trabzon hurması

Mango

Meyve suyu yapılır.

Portakal

Erik

Kuşkonmaz

Kayısı

Meyveler çiğden yenilebilir.



Bu ürünler kullanılmadığında vücutta A vitamini eksikliği oluşuyor.



Karaciğer dana

Balıkyağında

Tatlı su balıkları

Sardalya

Hamsi

Palamut

Çökelek

Yumurta sarısı

Et

Süt

Peynir

Tereyağı

Kaymak

Özellik ile bazı yağlı balıklar

Yoğurt

Ayran

Günlük olarak ayran içmek ya da peynir kullanımı a vitamini için fayda sağlıcaktır.



NE İŞE YARAR ?

Diş gelişiminin önemli vitamini

Kemik gelişimine yardım eder

Göz sağlığında etken rol oynar

Tırnakların kırılmadan kalmasını sağlar

Saçlar için dış etkilerden korur

Cildin dış etkenlerden korunmasını sağlar

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Vücuttaki birçok tümör oluşumunu engeller

Gözlerin koruyucusudur

Deriyi dış etkilerden korur ve yeniler

Vücuttaki organların koruyucu gurubunu oluştururlar…