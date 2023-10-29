A vitamini vücut için çok önemli

A vitamini eksik olanlar nasıl beslenmeli? İşte yanıtı...

A vitamini vücut için çok önemli

A itamini bazı insanlarda az düzeyde bulunduğu için tamamlanması gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak. İşte yanıtı…

Öncelikle Doktorunuzdan vitamin eksikliği ile ilgili destek alınması gerekiyor. Ancak bilinmesi gerekenleri de unutmamak gerekiyor. İşte o bilgiler
Aşağıdaki ürünler kullanılmadığında ya da eksik kullanıldığında A vitamini eksikliği görülmekte.

Kereviz ve yaprakları
Marul
Ispanak
Maydanoz
Enginar
Domates
Patates
Havuç
Kuzu kulağı

İŞTE O MEYVELER

Trabzon hurması
Mango
Meyve suyu yapılır.
Portakal
Erik
Kuşkonmaz
Kayısı
Meyveler çiğden yenilebilir.

Bu ürünler kullanılmadığında vücutta A vitamini eksikliği oluşuyor.

Karaciğer dana
Balıkyağında
Tatlı su balıkları
Sardalya
Hamsi
Palamut
Çökelek
Yumurta sarısı
Et
Süt
Peynir
Tereyağı
Kaymak
Özellik ile bazı yağlı balıklar
Yoğurt
Ayran
Günlük olarak ayran içmek ya da peynir kullanımı a vitamini için fayda sağlıcaktır.

NE İŞE YARAR ?

Diş gelişiminin önemli vitamini
Kemik gelişimine yardım eder
Göz sağlığında etken rol oynar
Tırnakların kırılmadan kalmasını sağlar
Saçlar için dış etkilerden korur
Cildin dış etkenlerden korunmasını sağlar
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Vücuttaki birçok tümör oluşumunu engeller
Gözlerin koruyucusudur
Deriyi dış etkilerden korur ve yeniler
Vücuttaki organların koruyucu gurubunu oluştururlar…

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