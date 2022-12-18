A101’in gizli zammı böyle deşifre oldu. Markette aldı 5 litre eve geldi 4 kilo 683 gram

Sosyal medyada yayınlanan bir video dikkat çekti. A101 market müşterisi, sık sık gelen zamların ardından satın aldığı ürünlerin ağırlığın hile olup olmadığını tespit etmek için tartmaya başladı.

5 litrelik yağın kilosunun 4 kilo 683 gram çıkması dikkat çekti. A101 market müşterisi, bu durumu “gizli zam” olarak yorumladı.