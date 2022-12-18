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  • A101’in gizli zammı böyle deşifre oldu. Markette aldı 5 litre eve geldi 4 kilo 683 gram

A101’in gizli zammı böyle deşifre oldu. Markette aldı 5 litre eve geldi 4 kilo 683 gram

A101 müşterisi ürünlerdeki ağırlık hilesini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:38
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A101’in gizli zammı böyle deşifre oldu. Markette aldı 5 litre eve geldi 4 kilo 683 gram

A101’in gizli zammı böyle deşifre oldu. Markette aldı 5 litre eve geldi 4 kilo 683 gram
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Sosyal medyada yayınlanan bir video dikkat çekti. A101 market müşterisi, sık sık gelen zamların ardından satın aldığı ürünlerin ağırlığın hile olup olmadığını tespit etmek için tartmaya başladı.

5 litrelik yağın kilosunun 4 kilo 683 gram çıkması dikkat çekti. A101 market müşterisi, bu durumu “gizli zam” olarak yorumladı.

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vatandaş
18.12.2022 12:46
geçen gün de bana yaptılar. dondurmalarda (1 Aralık 30 aralık) bir alana bir bedava yazıyordu. dikkat ederek doğru ürünü sepete attım. kasada iki ürüne de para almaya kalktılar ben de ürünü almadım.  
 
Cemal
18.12.2022 12:46
A101 de defalarca etiketle, kasa fiyatı farkına şahit oldum her dafasında itiraz edip etiket fiyatından aldım. Az kişiyle çok iş yapıyorlar. Bence bu hata ondan kaynaklanıyor.  
 
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