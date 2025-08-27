AA kalite fındıkta talep patlaması: Üreticiye stratejik destek geliyor

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu’da faaliyet gösteren ve üreticiyle iş birliğini önceleyen bir fındık tüccarı, 2025 sezonuna dair dikkat çekici bir bilgi notu yayımladı. Notta, rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığı, gerçek üretimin 350 bin tonun altında olduğu vurgulandı. Bilimsel veriler ve sahadan gözlemlerle desteklenen açıklamada, özellikle 13–15 mm kalibrede iç fındığın kıtlığına dikkat çekildi.

REKOLTE DÜŞÜK, TALEP ZİRVEDE

Yapılan hesaplamalara göre:

- 370 bin tonluk rekoltenin %50’si kabuk → 185 bin ton iç fındık

- 13–15 mm kalibrede iç fındık miktarı: yalnızca 37 bin ton

- İç pazar ve dünya kuruyemiş sektörü için ihtiyaç: 160 bin tonun üzerinde

Bu kıtlık, özellikle dünya markası çikolata ve kuruyemiş firmalarının taleplerini karşılamada zorluk yaratıyor. Fiyatların agresif biçimde yükselmesi bekleniyor.

AA KALİTE FINDIK: STRATEJİK ÜRÜN HALİNE GELDİ

Tüccarın açıklamasına göre AA kalite fındık, Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı ve akıllı tarım uygulanan bahçelerinde yetişiyor. Bu kalite sınıfı, kabuklu fındığın yalnızca %5–7’sini oluşturuyor. 2025 sezonunda bu kaliteye özel alım politikaları geliştirildi.

TARIM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ VE ÜRETİCİYE DESTEK ÇAĞRISI

Bilgi notunda, Türkiye’de 50 yaş altı fındık üreticisi oranının %2’ye düşmesi ve verimin 80 kg’a gerilemesi gibi kritik sorunlara da dikkat çekildi. Tüccar, eleştirilere karşı üretici bakış açısıyla düşünülmesi gerektiğini vurguladı:

“Tacir kafasını bir kenara bırakıp üretici–emekçi bakışıyla düşünsünler. Fındık geçmişimiz, fındık geleceğimiz.”

SONUÇ MESAJI

- Rekolte düşük

- 13–15 mm kalibre kıt

- Talep yüksek

- AA kalite stratejik ve değerlidir

- Üreticiyi koruyan ve kaliteyi ödüllendiren politikalarda ısrarcıyız