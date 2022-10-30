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Dondurulmuş anne sütü nasıl ve ne şekilde tüketilir?

Anne sütü insan oğlunun ilk aşıdır. Bebekler ilk 6 ayda çok hassas olur. Anne sütüne kesin olarak ihtiyaçları vardır. Anne sütünün besin değerlerini kaybetmemesi ve bozulmadan tüketilmesi ise çok önemli. Peki, dondurulmuş anne sütü nasıl saklanmalı ve ne kadar sürede tüketilmeli?

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:30
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Aanne sütü nasıl ve ne şekilde tüketilir?

Dondurulmuş anne sütü nasıl ve ne şekilde tüketilir?
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Yeni doğan bebeklerin beslenmesinde ilk 6 ay anne sütü çok önemli. Anne sütü bebekte bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor. Böylelikle ileri yaşta oluşabilecek hastalıklarında önüne geçiliyor.
Anne sütünün içerdiklerine eşdeğer hiçbir gıda maddesi mevcut değil. Çok zengin bir besin maddesi. İçeriğinde vitaminler, mineraller, sindirim enzimleri bulunuyor.

Anne sütü bazı durumlarda hemen tüketilemeyebilir. Bu yüzden daha sonra tüketilmek için dondurularak saklanıyor. Anne sütü saklamak için kullanılan kap, bu amaçla üretilmiş ya da sterilize edilmiş olmalı.

Anne sütü oda sıcaklığında (24 ila 26 santigrat derece arasında) 3-4 saat saklanabiliyor. Buzdolabında saklanan anne sütü ise en fazla 2-4 gün saklanabiliyor.

Anne sütünün daha uzun süre saklanması gerekiyorsa dondurulmalı. -16 santigrat derece derin dondurucu ortamında dondurulan anne sütü 3 ila 6 ay arasında bozulmuyor. Daha sonra kullanımı için anne sütü saklarken dikkatli olunması gerekiyor.

Cam kavanoz da sterilize açısından kolaylık sağlandığından tercih edilebilir. Ancak anne sütü saklamak için üretilen özel saklama poşetlerini ya da şişeleri kullanmak daha doğru olacaktır. Tekrar temizlenip kullanılması açısından önemlididir…

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