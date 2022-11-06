Aaron Carter kimdir? Ünlü şarkıcı Aaron Carter neden öldü?

Ünlü şarkıcı Aaron Carter Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Aaron Carter’ın küvette cansız bedenine ulaştığını söyleyen yetkililer ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peki, ünlü şarkıcı Aaron Carter neden öldü?

Erken yaşta ün kazanan Aaron Carter, rap ve oyunculuk kariyerinden önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkmıştı.

Aaron Carter’ın ölümüne ilişkin, LA County Şerif Departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada, saat 11:00 civarında Carter's Lancaster, California'daki bir yardım çağrısına cevap verdiklerini açıkladı. Aaron Carter'ın küvetinde ölü bulunduğunu belirten yetkililer, ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Aaron Carter, en son bu yılın başlarında, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gitmişti.

‘’ŞOKE OLDUK’’

Aaron Carter’in Temsilcisi NBC News’e yaptığı açıklamada "Bugün Aaron Carter'ın vefatını doğrulamak için son derece üzgün ve şoke olduk. Şu anda ölüm nedeni araştırılıyor. Aileye zaman vermenizi rica ediyoruz ve müsait olduklarında daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Gelen sevginin yoğunluğunu ifade edemeyiz” dedi.

Son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkan Aaron Carter’ın çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söyleniyor.