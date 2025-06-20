AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Kaynak: AA
AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar euroya yükseltmekte anlaştı.

AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar euroluk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi.

AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar euroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar euroya yükseltecek.

AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.

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