AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kallas ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanacak alanların yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin’deki durum ile Suriye'nin istikrarı konularının ele alınması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, yarın Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Kallas ile yapacağı görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gözden geçirilerek ilerleme sağlanacak alanlar ele alınacak. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin’deki son durum, Suriye'nin istikrarı ve ihyası başta olmak üzere Türkiye ve AB'yi etkileyen bölgesel gelişmeler, atılabilecek ortak adımlar ile iş birliği konuları değerlendirilecek.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ MÜZAKERELERİNE BAŞLANMASI GEREKTİĞİNE VURGU YAPILACAK

Fidan, Kallas ile görüşmesinde AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olduğunu ve katılım sürecinin canlandırılmasına dair Ankara'nın beklentisini vurgulayacak. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesinin önemine değinecek olan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine vakit kaybetmeden başlanması gerektiğinin altını çizecek. Bakan Fidan, göç iş birliğinin yeni gerçeklere göre yenilenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sonuçlandırılması ve kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasına yönelik beklentiyi ifade edecek.

Fidan görüşme vesilesiyle terörle mücadele konusunda AB'den adım atması beklenen hususları aktaracak. Ukrayna-Rusya savaşının diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir çözümle sonlandırılması için müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasına verilen desteği vurgulayacak olan Fidan, Suriye'nin yeniden imarında başta AB olmak üzere uluslararası toplumun atacağı adımlarda Türkiye'nin iş birliğine hazır olduğunu ifade edecek. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını yineleyecek olan Fidan, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşü için atılabilecek ortak adımları aktaracak.

Bakan Fidan ayrıca Gazze'de sağlanan ateşkese İsrail'in tam olarak uyması için uluslararası toplum tarafından gerekli baskının uygulaması ve iki devletli çözüm aşamasına geçilmesine dair Türkiye'nin çağrısını yineleyecek.

AB İLE SON DÖNEMDEKİ TEMASLAR

Türkiye-AB ilişkilerinde 2024'ün ikinci yarısında olumlu bir ivme yakalandığını belirten üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakan Fidan'ın 5 yıl sonra Ağustos 2024'teki AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldığını kaydetti.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın ilkinin Temmuz 2024'te yapıldığını anımsatan üst düzey yetkili, AB Genel İşler Konseyi'nin Aralık 2024 toplantısının sonuç belgesinde 15 Temmuz 2019 tarihinde askıya alınan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın yapılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki bazı faaliyetlerine geri dönmesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 1 Aralık 2024 tarihinde görevine başlayan Yüksek Temsilci Kallas ile ilk kez 5 Aralık 2024 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelmişti. Suriye'deki gelişmeler üzerine 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan ve Kallas en son, Suriye konusunda Akabe ve Riyad'da düzenlenen toplantılar kapsamında görüşmüştü.

Suriye'deki gelişmeler üzerine, Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen 17 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri de ele alınmış, ilişkilerde yakalanan ivmenin daha ileriye götürülmesi arzusu en üst düzeyde teyit edilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib ile son gelişmeler kapsamında insani yardım ve sivil koruma konularında atilabilecek adımları görüşmek üzere 20 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelmişti.