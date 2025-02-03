AB Dış Politika Şefi Kallas: Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur

Kaynak: ANKA
AB Dış Politika Şefi Kallas: Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e karşı yarın uygulamaya koyacağı, yakında da AB'den ithal edilen ürünlere uygulamayı planladığı gümrük vergisi zamlarına ilişkin, "Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur. Biz birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika'ya, Amerika'nın da bize ihtiyacı var" dedi.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas Brüksel'de gazetecilere açıklama yaptı. Trump'ın gümrük vergisi zamlarına ilişkin kararları ve açıklamaları ile ilgili soru üzerine Kallas, "Bu sözleri dikkatle dinledik ve elbette kendi tarafımızda da hazırlık yapıyoruz. Açık olan bir şey var ki, ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur. Biz birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika'ya, Amerika'nın da bize ihtiyacı var. Tarifeler maliyetleri arttırır, maliyetler ve müşteriler için iyi değildir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kallas, "Avrupa'nın savunma alanında birlikte daha fazlasını yapması ve yeni girişimlerin nasıl finanse edilebileceğine bakması" gerektiğini ifade etti.

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