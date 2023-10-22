AB gıda dolandırıcılığı soruşturmasında düzinelerce tutuklama yapıldı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Polis Cuma günü yaptığı duyuruda, Yunan kolluk kuvvetlerinin sahte ve standart altı yiyecek ve içecek ticaretini engellemek amacıyla Europol tarafından tasarlanan 25 ülkeden oluşan bir operasyona katıldığını söyledi.

Ortak Avrupa operasyon, Aralık 2022 ile bu yılın Nisan ayı arasında gerçekleştirildi ve toplam değeri yaklaşık 30 milyon avro olan 8.000 ton kaçak ürün ve 6,5 milyon litre alkollü içeceğin ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Yunanistan'da polis ve diğer kolluk kuvvetleri 13 ayrı soruşturma yürüttü ve 33 kişiyi gözaltına aldı. Bu vakalardan birinde, bir suç çetesinin 21 şüpheli üyesi Mart ayında Bulgaristan'dan değeri 221.000 avronun üzerinde kaçak içki kaçakçılığı yapmaktan tutuklanırken, Nisan ayında dağıtılan bir başka sahtekarlığın ise pamuk, buğday ve çavdar tohumları için sahte sertifikalandırmayla ilgili olduğu açıklandı.