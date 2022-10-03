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AB İsrail'in tek taraflı genişleme eylemlerinden endişeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısında, Birliğin, yasa dışı yerleşim genişletme ve güvenlik sorunları gibi tek taraflı önlemlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:49
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AB İsrail'in tek taraflı genişleme eylemlerinden endişeli

AB İsrail'in tek taraflı genişleme eylemlerinden endişeli
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Sonuncusu Temmuz 2012'de düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısı, Brüksel'de yapıldı.
 
Toplantıda AB'yi Borrell, İsrail heyetini ise İstihbarat Bakanı Elazar Stern temsil etti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, toplantıya video konferans yoluyla katıldı.
 
Borrell, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, başta Orta Doğu barış süreci olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerle ilgili iş birliğini tahsis etmenin önemine değindi.
 
Lapid'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iki devletli çözümle ilgili olumlu ifadelerinin AB'yi çözümden yana cesaretlendirdiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:
 
"Bununla birlikte, sahada devam eden gerilimler ve şiddet ile yerleşim genişletme ve güvenlik sorunları gibi tek taraflı önlemlerin devam etmesinden de endişe duyuyoruz. Bu yıl, 2007'den bu yana en fazla Filistinli ölümün yaşandığı yıl ve zorunlu nakiller devam ediyor."
 
Borrell, İsrail'in Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini de tartışmak istediklerini belirtti.
 
"Kudüs ebedi ve bölünmemiş başkent" vurgusu
 
İsrail Başbakanı Lapid de hükümeti kurduğunda AB ile ilişkileri geliştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini ifade ederek "Şimdi toplanıyor olmamız tarihi bir hatayı düzeltiyor. Bu, ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır." dedi.
 
AB ile özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacına değinen Lapid, "Kudüs'ün, Yahudi ve demokratik bir devlet olan İsrail'in ebedi ve bölünmemiş başkenti olduğunu" savundu.
 
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada heyetlerin "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığı, küresel enerji krizi ve artan gıda güvensizliği gibi küresel zorluklar zemininde ticaret, iklim değişikliği, enerji, bilim ve teknoloji, kültür, insan haklarına ve demokratik ilkelere saygı, din özgürlüğü ve antisemitizmle mücadele gibi konuları" ele aldıkları ifade edildi.
 
İki devletli çözümü savunan AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülen yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı tutumu nedeniyle İsrail, Ortaklık Konseyi toplantılarına katılmayı 10 senedir reddediyordu.

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