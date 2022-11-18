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AB Komisyonu, 2 milyon doz 'maymun çiçeği' aşısı aldığını açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu, 2 milyon maymun çiçeği aşısını satın alarak garanti altına aldığını duyurdu. İlk teslimatın 2023'ün ikinci yarısında yapılacağı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:32
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AB Komisyonu, 2 milyon doz 'maymun çiçeği' aşısı aldığını açıkladı

AB Komisyonu, 2 milyon doz 'maymun çiçeği' aşısı aldığını açıkladı
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Avrupa Birliği’nin yürütme organı AB Komisyonu, 2023 ve 2024 boyunca 2 milyon doza kadar maymun çiçeği aşısı temini için Bavarian Nordic şirketi ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Aşıların ilk tesliminin 2023’ün ikinci yarısında yapılacağı belirtilerek maymun çiçeği hastalığının Avrupa’da bir salgına dönüşmemesi için önlem alındığı vurgulandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün yayınladığı küresel rapora göre, Ocak 2022’den itibaren 110 ülkeden laboratuvar testli 80 bin 221 maymun çiçeği vakası rapor edildi. Hastalıktan 52 kişi yaşamını kaybetti.

DSÖ açıklamasında “13 Mayıs 2022'den bu yana vakaların yüksek bir oranı, daha önce belgelenmiş maymun çiçeği bulaşmasının olmadığı ülkelerden bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

DSÖ, maymun çiçeği salgının küresel riskini ‘ORTA’ olarak değerlendirdi ancak Amerika kıtalarındaki riskin ‘YÜKSEK’ olduğunu vurguladı.

Afrika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi'nde riskin ‘ORTA’ olduğu belirtildi. DSÖ, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki riski ise ‘DÜŞÜK’ olarak belirledi.

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