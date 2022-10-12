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AB Komisyonu Bosna Hersek’e aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti

AB Konseyi de 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:21
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AB Komisyonu Bosna Hersek’e aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti

AB Komisyonu Bosna Hersek’e aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.

Varhelyi, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı Komisyon'un 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

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