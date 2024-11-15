AB Komisyonu'ndan Türkiye'nin enflasyon tahmini değiştirdi

AB Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler için hazırladığı "Avrupa Ekonomik Tahminleri, Sonbahar 2024" raporunda Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,0 olarak, enflasyonu ise yüzde 59,8 olarak hesapladı.

AB, yılın ilk yarısındaki bahar raporunda Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,5 büyüyeceğini, ortalama enflasyonun ise yüzde 57,4 olacağını öngörmüştü.

ENFLASYONDA TEK HANE GÖRÜNMÜYOR

2025 yılı için GSYH büyüme tahminin yüzde 3,8'den yüzde 3,2'ye indiren AB Komisyonu, 2026 yılında büyümenin yüzde 4.0 olacağını öngördü. 2025 için ortalama enflasyon tahminini ise yüzde 31,5'ten 30,8'e indirdi. 2026 için de enflasyon tahminini yüzde 17,8 olarak duyurdu.

Komisyonun Türkiye için "Sonbahar 2024" değerlendirmesi şöyle;

"İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ardından, sıkı politika duruşunun iç talep üzerindeki baskısının devam edeceği öngörülmektedir. Sıkı politika duruşunun gelecek yıl da iç talebi azaltacağı tahmin edilmektedir. Hanehalkı tüketiminin, istihdam artışındaki yavaşlama ve asgari ücretin yıllık tek endekse dönmesi nedeniyle sınırlanması beklenmektedir. Yüksek faiz ortamında, devam eden deprem yeniden inşa çalışmalarına rağmen sabit yatırımların yakın vadede yumuşak bir dönemden geçeceği ve ancak 2025 yılı sonunda makroekonomik istikrarın güçlenmesiyle hızlanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonu düşürme ve sıkı mali duruşu sürdürme politika zorunluluğu tarafından kısıtlanan kamu tüketiminin de büyük ölçüde aynı paterni izlemesi beklenmektedir. Nispeten zayıf iç talebin, tüm dönem boyunca ihracat büyümesinin altında kalacağı tahmin edilen ithalat büyümesi üzerinde baskı oluşturacağı öngörülmektedir. Genel olarak, büyümenin ılımlı seyrettiği ve enflasyonun düştüğü 'yumuşak iniş', ekonomi için temel senaryo olmaya devam etmektedir."