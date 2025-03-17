AB Konseyi yardımı onayladı! Ukrayna’ya 3 buçuk milyar euro

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, Ukrayna'yı görüştü. Konsey, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve toparlanmasını, yeniden inşasını ve modernizasyonunu desteklemek için 3.5 milyar euroluk yeni yardım paketini onayladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, konseyin Ukrayna'nın fon aracılığıyla üçüncü ödemeyi alabilmek için Ukrayna Planı'nda belirtilen gerekli şartları yerine getirdiği sonucuna vardığı ifade edildi. Açıklamada, üçüncü yardım paketiyle birlikte Ukrayna için ayrılan fon kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 milyar euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin verdiği kararın Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği stratejik desteğin bir başka kanıtı olduğunu söyledi. Şmihal, "AB ülkeleri dayanıklılığımızı güçlendiriyor ve Avrupa entegrasyonunu hızlandırıyor. Ukrayna bugün yalnızca özgürlüğü için savaşmıyor, aynı zamanda güçlü ve birleşik bir Avrupa'nın geleceğini de şekillendiriyoruz" dedi.