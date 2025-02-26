AB liderleri konferans toplantısında bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlığında toplanan liderler, ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan görüşmeye ilişkin detayları da dinledi.
Antonio Costa, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, Macron'un bilgilendirmelerinin 6 Mart'ta düzenlenecek "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirve öncesinde önem taşıdığını bildirdi.
27 liderin tamamının katılım gösterdiği çevrim içi toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü.