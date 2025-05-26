AB, Meksika’yı "standart risk" ülkesi ilan etti

Avrupa Birliği'nin ormansızlaşmadan arındırılmış ürünlere ilişkin yeni yönetmeliği kapsamında, Meksika 2025 itibarıyla önemli ihracat düzenlemeleriyle karşı karşıya kalacak. AB, Meksika’yı "standart riskli ülke" olarak sınıflandırdı ve ülkenin Avrupa pazarına sunduğu ürünlerin kaynağının ormansızlaşma içermediğini kanıtlamasını şart koştu.

Meksika Tarım, Ekonomi, Çevre ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, alınan önlemlerle ihracatın kesintiye uğramayacağı vurgulandı. Ancak kahve, kakao, palm yağı, kauçuk ve odun gibi ürünler artık sıkı takip altında olacak.

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ÜRÜN TAKİBİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, ihraç edilecek ürünlerin orijini 2025 ve 2026 itibarıyla detaylı şekilde belgelenmek zorunda. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (Sader), ormansızlaşmayla ilişkilendirilen sektörlerle anlaşmalar imzalayarak yüzde 100 sürdürülebilir üretim hedefini benimsedi.

Bu kapsamda, doğal koruma alanlarının zarar görmemesi ve orman arazilerinin tarım kullanımına dönüştürülmemesi temel şartlar arasında yer alıyor.

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AVRUPA İLE TEKNİK DİYALOG BAŞLATILDI

Meksikalı yetkililer, üretici ve ihracatçılarla yakın temas içinde olduklarını ve Avrupa Komisyonu'yla teknik düzeyde bir diyalog başlattıklarını belirtti. Bu sürecin amacının iş birliğiyle uyum sağlamak ve ihracatın kesintisiz devamını güvence altına almak olduğu ifade edildi.

Avrupa’daki temsilcilikler aracılığıyla düzenli bilgilendirme ve uyum raporları sunulacağı kaydedildi.

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2024’TE AB’YE YAPILAN İHRACATIN BİLANÇOSU

Meksika Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında Avrupa’ya şu kalemlerde ihracat yapıldı:

Kahve: 140 bin 514 dolar

Kakao: 95 bin 157 dolar

Palm yağı: 492 bin dolar

Kauçuk: 22 bin 339 dolar

Odun: 3 bin 606 dolar

Büyük işletmeler için yeni kurallar 30 Aralık 2025’te, küçük ölçekli firmalar içinse 30 Haziran 2026’da uygulanmaya başlayacak. Bu tarihlere kadar üretici firmaların sistemlerini AB standartlarına uyarlamaları bekleniyor.