AB otomobil pazarı martta geriledi: Satışlar düştü!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 0,2 düşüşle 1 milyon 29 bin 519’a indi.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36’sı hibrit, yüzde 28,2’si benzinli, yüzde 15,3’ü elektrikli, yüzde 9,3’ü dizel, yüzde 8’i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,2’si diğer yakıt türlerini kullanan araçlardan oluştu.

Elektrikli otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 157 bin 505 olarak kaydedildi.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 59,3’e ulaştı.

Yeni otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’da yüzde 3,9, Fransa’da yüzde 14,5 azalırken, İtalya’da yüzde 6,3, İspanya’da ise yüzde 23,2 artış gösterdi.

Ocak-mart döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 2 milyon 715 bin 8 adede geriledi.

Otomotiv üreticilerine göre, mart ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışını 271 bin 382 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu’nu Stellantis takip etti. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 173 bin 80 otomobil sattı.

Renault Grubu, 120 bin 724 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 96 bin 10 otomobille dördüncü sırada yer aldı.