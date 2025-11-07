AB sanayi stratejisinden sorumlu Séjourné, İtalyan La Stampa gazetesine, "Biz Avrupalılar çok naifiz. Otomotiv endüstrimizi Çin ve ABD'den korumalıyız." dedi.

Séjourné, "Eğer harekete geçmezsek, 10 yıl içinde Avrupa'da üretilen ve satılan otomobil sayısı 13 milyondan 9 milyona düşecek." uyarısında bulundu.Avrupa sanayisini ABD ve Çin'e karşı koruma planlarını 10 Aralık'ta açıklayacaklarını söyleyen Séjourné, tarifelerin değer zincirini bozduğunu ve ticari gerginlik yarattığını ancak yabancı yatırımlara koşul getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Séjourné, "2035 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin tamamen durdurulması hedefine esneklik getirmeliyiz." önerisinde bulundu.

AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Avrupalı otomobil üreticileri son dönemde ABD ve Çin rakiplerinin gerisinde kalıyor.Üreticiler, daha fazla sektörel destek, karbon emisyon hedeflerinin gevşetilmesi, 2035 içten yanmalı motor yasağının kaldırılması ve yerli elektrikli araç alımının teşvik edilmesini talep ediyor.Avrupa otomotiv sektörü yaklaşık 13 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

Özellikle güçlü üretim kapasitesine sahip AB ülkeleri, 2035'ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olması hedefinde revizyon istiyor.