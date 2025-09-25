AB pazarında dikkat çeken durum: Ciddi yükseliş yaşandı!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 yükselerek 677 bin 786'ya çıktı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,9'unun hibrit, yüzde 26,3'ünün benzinli, yüzde 17,8'inin elektrikli, yüzde 10,4'ünün fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,8'inin dizel ve yüzde 2,8'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 30,2 artarak 120 bin 797’ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 62,1 oldu.

Yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 17,2 artarken İtalya'da yüzde 2,7 geriledi.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalarak 7 milyon 168 bin 848'e indi.

Otomotiv üreticilerine göre ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 142 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 95 bin 966 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu, 69 bin 562 yeni otomobille üçüncü oldu.