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AB, Rusya'ya yaptırımları delenleri cezalandırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ihlal edilmesini AB suçları listesine ekledi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:45
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AB, Rusya'ya yaptırımları delenleri cezalandırmaya hazırlanıyor

AB, Rusya'ya yaptırımları delenleri cezalandırmaya hazırlanıyor
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AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbir ihlalini AB Anlaşması'nda yer alan "AB suçları" listesine eklenmesi kararını oybirliğiyle aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik bir dizi kısıtlayıcı önlem aldığı ve bu tedbirlerin tam olarak uygulanmasının esas olduğu ifade edildi.

Halihazırda üye ülkelerde, kısıtlayıcı önlemlerin ihlalinin ne olduğu ve ihlal durumunda hangi cezaların uygulanması gerektiği konusunda farklı tanımlar yer aldığı anımsatılan açıklamada, bunun yaptırımların farklı derecelerde uygulanmasına ve bu yaptırımların çevresinden dolaşılması riskine yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin ihlalinin AB suçları listesine dahil edilmesi ile yaptırımların AB çapında benzer seviyede uygulanmasını sağlayacaklarını, yaptırımları ihlal etmeye yönelik girişimlerin caydırıcı hale geleceği belirtildi.

Bu aşamada, AB Komisyonu'nun AB kısıtlayıcı önlemlerinin ihlali nedeniyle cezai suçlar ve cezaların tanımlanmasına ilişkin kuralları içeren bir yönetmelik teklifi sunacağına işaret edilen açıklamada, taslağın üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından müzakere edilerek son halini alacağı kaydedildi.

AB'nin söz konusu yasal düzenleme ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal eden AB dışındaki ülkelerden kişi ve kuruluşları da kendi yaptırım listesine dahil edebilmesi bekleniyor.

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