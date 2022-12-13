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2,2 milyar euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından 14 ülkede eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yaklaşık 2,2 milyar euroluk vergi kaçıran 24 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:07
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AB Savcılığı düğmeye bastı vergi kaçakçılığı soruşturması başladı

2,2 milyar euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması
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Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz merkezli bir şirket ve onunla bağlantılı Avrupa'daki birçok firmaya yapılan operasyon, bugüne kadarki en kapsamlı vergi kaçakçılığı operasyonu oldu.

Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik firmasının faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik birimleri, söz konusu firmayla bağlantılı 30 ülkedeki 9 bin firma ve 600 kişinin ticari faaliyetlerini inceledi.

YOLSUZLUK VE SUİSTİMALLER SORUŞTURULUYOR

EPPO'nun, 29 Kasım'da 14 AB ülkesindeki güvenlik birimlerini yönlendirerek başlattığı, eş zamanlı yapılan operasyonlar 2,2 milyar euroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihaz satışı yapan Portekiz'deki firma ve bağlantılı diğer şirketlere yönelik oldu.

Operasyonlar kapsamında 312 ev aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransa'da toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar neticesinde 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks araç, 2,5 milyon euro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve değeri toplamda 67 milyon euroyu bulan elektronik cihaza el konuldu.

Lüksemburg merkezli EPPO, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon euroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor. (AA)

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