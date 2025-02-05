AB, Shein hakkında soruşturması başlattı

Avrupa Komisyonu, Çinli çevrimiçi perakende platformu Shein'in Avrupa Birliği'nin tüketici koruma düzenlemelerini ihlal ettiği iddiaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma, platformun haksız sözleşme koşulları ve yanıltıcı ticari uygulamalarla ne ölçüde mücadele ettiğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu inceleme, Komisyon'un gözetiminde ulusal tüketici koruma otoriteleri tarafından yürütülecek. Shein'e, soruşturma kararı hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Shein, iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Şirket sözcüsü, "Avrupalı tüketicilerin çevrimiçi alışverişte güvenini ve güvenliğini artırmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Haziran 2024'te Avrupa Komisyonu, Shein'den yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilerin manipülasyonu konularında detaylı bilgi talep etmişti. Ayrıca, platformdaki satıcıların izlenebilirliği hakkında da bilgi istenmişti.

Bu soruşturma, Avrupa Komisyonu'nun çevrimiçi perakende platformlarına yönelik daha geniş kapsamlı bir denetiminin parçası olarak görülüyor. Özellikle Çin merkezli platformların AB pazarındaki etkisi ve bu platformlar üzerinden satılan ürünlerin güvenliği konuları son dönemde daha fazla dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu, 2024 yılında AB'ye 22 avronun altında değere sahip yaklaşık 4,6 milyar ürünün ithal edildiğini ve bunların %91'inin Çin'den geldiğini belirtti. Bu durum, AB'deki satıcılar için haksız rekabet oluşturduğu ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu gerekçesiyle endişe yaratıyor.

Komisyon, bu tür ithalatların AB pazarında haksız rekabete yol açtığını ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek, çevrimiçi perakende platformlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Shein, Avrupa'daki tüketicilerin çevrimiçi alışverişte güvenliğini artırmaya yönelik çabalara destek verdiğini belirterek, Komisyon ve tüketici koruma otoriteleriyle iş birliği yapacağını açıkladı.