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AB Sırbistan’ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, vizesiz seyahat imkanı sayesinde Sırbistan'dan AB topraklarına düzensiz göçmen geçişlerinin en kısa sürede durdurulmasını istedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 20:49
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AB Sırbistan’ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor

AB Sırbistan’ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor
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AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan güzergahından Avusturya, Macaristan ve Belçika gibi AB ülkelerine düzensiz göçün çok ciddi şekilde arttığını belirten Johansson, bu kişilerin vizesiz şekilde Sırbistan’a, oradan da iltica için AB ülkelerine gittiğini söyledi.

Johansson, “Özellikle Hindistanlıların sayısında çok ciddi artış görüyoruz. Avusturya’da geçen ay en fazla iltica başvurusu yapanlar Hindistan vatandaşları oldu. Küba vatandaşlarının sayısında çok ciddi artış var. Özellikle Belçika’ya giden Burundililer’de ciddi artış görüyoruz. Bu ülkelerin vatandaşları AB’de genellikle çok nadir iltica hakkı elde ediyor” dedi.

Bu kişilerin “büyük ihtimalle korunmaya ihtiyaç duyan mülteciler olmadığını” belirten Johansson, bu nedenle Sırbistan’dan bu geçişleri engellemesini istediklerini bildirdi.

Johansson, “Sırbistan’dan çok olumlu karşılık aldık. Bu yönde ilerleme bekliyoruz” diye konuştu.

Sırbistan’ın Hindistan, Tunus, Suriye, Burundi gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları bulunuyor. AB ile de kısa süreli seyahatler için vizesiz seyahat anlaşması bulunan Sırbistan’dan AB ülkelerine geçişlerin nispeten kolay olduğu belirtiliyor.

AB yönetimi, 2012’den beri Birlik üyeliğine aday olan Sırbistan’ın vize kurallarını AB ile uyumlu hale getirmesini ve birçok ülke vatandaşının vizesiz seyahatine izin vermemesini istiyor.

AB yetkilileri, bu yıl başından beri AB ülkelerine Batı Balkan rotasından 106 bin kişinin girdiğini, bu sayının geçen yıla göre yüzde 170 artış anlamına geldiğini belirtiyor. 

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