AB: Türkiye'den gelen balların önemli bir bölümü hileli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu içinde taklit ve sahte mallarla mücadelede bağımsız bir soruşturma kurumu olarak çalışan OLAF’ın perşembe günü yayımladığı araştırmaya göre, birliğe ithal edilen balın yarısının, özellikle şeker şurupları ve tatlandırıcıların eklenmesi yoluyla hileli olduğu uyarısı yapılırken, yeni düzenlemelerle kontrollerin artırılması istendi.

Araştırmaya göre Türkiye’den gelen 15 numune içinde 14’ünün kurallara uygun olmadığı tespit edildi.

Konu ile ilgili euronews'e konuşan Türkiye Tarımsal Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tekbaş, "Bizim birliklerimize üye olanlar böyle bir şey yapmıyorlar, ondan eminiz." dedi.

Türkiye'de üretilen balların hepsinin organik olmadığını kaydeden Tekbaş, "Bu işi yapan namusluların sayısı namussuzlardan daha fazla. Bizim birliklerimize üye olanlar böyle bir şey yapmıyorlar, ondan eminiz. Ama gerçekten AB'nin raporlarında böyle bir şeye rastlanıyor... Yapay şeker Türkiye'nin gönderdiği portakalda da var domateste de var ama hepsinde değil tabii ki." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda on altı üye ülkede 320 numunenin kontrol edildiğini belirten OLAF, bunlardan yüzde 46’sının AB kurallarını ihlal ettiğinden şüphelenildiği uyarısında bulundu.

2015 ila 2017 yıllarında yapılan araştırmada, kontrol edilen numunelerde sadece yüzde 14’ü şüpheli görülmüştü.

Araştırmada, Çin’den 89 bal numunesi içinde yüzde 74’ünde hile karıştırıldığı tespit edilirken, Türkiye’den gelen 15 numune içinde 14’ünün kuralara uygun olmadığı tespit edildi. AB ülkelerine İngiltere, Ukrayna, Meksika ve Brezilya’dan gelen ballarda da ciddi sıkıntılar yaşandığı görüldü.

FRANSA'DA ALINAN 21 ÖRNEKTEN SADECE 4'ÜNÜN "GERÇEK BAL" OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Araştırmaya göre, Fransa'da alınan 21 örnekten sadece 4'ünün "gerçek bal" olduğu tespit edilirken, AB’ye yönelik bal ithalatının üçte birinin gerçekleştiği Almanya'dan alınan 32 örneğin ise yarısının hileli olduğu belirlendi.

Raporda, fiyatı düşürmek için şeker şuruplarının ilave edilmesi, katkı maddelerinin ve renklendiricilerin kullanılması veya ürünün izlenebilirlik bilgilerinin tahrif edilmesi hileli yollar arasında gösterildi.

Rapora göre, Avrupa’ya bal ihraç eden 123 şirketin yaklaşık 70’inin ürününe ilave katkı koyduğu belirlendi

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'si Türkiye'de gerçekleşirken, iki yıl önce yaşanana orman yangınlarının bu sektöre ciddi bir darbe vurduğu biliniyor.

TÜİK'in 2020 verilerine göre Türkiye'de yıllık bal üretimi 104 bin 077 ton, balmumu üretimi ise 3 bin 765 ton olarak ölçüldü. Yıllara göre; sürekli inişli-çıkışlı bir grafiğin seyrettiği Türkiye'deki bal üretimi yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte genelde yıllık 105 ile 115 bin ton arasında değişiyor.

Kaynak: Euronews