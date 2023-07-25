AB: Ukrayna tahılının ihracatı için tüm koridorları değerlendiriyoruz

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna'nın ürettiği tahılın ihracatı için tüm koridorları değerlendirdiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
AB: Ukrayna tahılının ihracatı için tüm koridorları değerlendiriyoruz

Avrupa Birliği (AB), Karadeniz tahıl anlaşmasının durmasının ardından Ukrayna'nın ürettiği tahılın ihracatı için tüm koridorları değerlendirdiğini duyurdu.

Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı askıya almasının ardından Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın tahıl ürünlerini dünya piyasalarına ulaştırmak için alternatif yollar arıyor. AB Komisyonu sözcüsü Adalbet Jahnz, Litvanya hükümetinden bir mektup aldıklarını, mektupta Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevk edilmesi önerisi bulunduğunu teyit etti.

Jahnz, AB'nin Karadeniz dışında "dayanışma yolları" adını verdiği tahıl ihracat hatlarını da geliştirmeye çalıştığını açıkladı. Sözcü, "Bu dayanışma yollarının hepsi önemlidir. AB Komisyonu, bu hatların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Baltık koridoru da çok önemli bir hattır. Bunun üzerinde de çalışacağız." dedi.

Mektuba göre; Baltık ülkelerindeki limanlar, yılda ortalama 25 milyon ton tahılın sevk edilmesine olanak tanıyabilir. Ancak AB ülkeleri arasında Baltık limanlarının desteklenmesine yönelik bir fikir birliği yok. Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan, kendi çiftçilerinin çıkarlarını korumak amacıyla Ukrayna tahılının önünün kesilmesini talep etmişti. AB, bu talebi eylül ayına kadar onaylamıştı, ancak beş ülke geçen hafta uygulamanın yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Ukrayna AB'den "zararlarını karşılamasını" istiyor

Ukrayna ise AB Komisyonundan “tahıl koridorları” kurmasını ve tahıl sevkiyatı yapan firmaların zararlarının karşılanmasını istiyor. Ukrayna'nın "tahıl koridoru" talebi geçen günlerde AB Komisyonuna gönderdi. AB Komisyon sözcülerinden Miriam Garcia Ferrer, Ukrayna'nın talebini aldıklarını söyledi.

"Bu konuları değerlendiriyoruz. Uygun zamanda cevap vereceğiz." diyen Ferrer, Ukrayna'nın yanı sıra Ukrayna'nın komşuları ve Moldova ile kurdukları koordinasyon platformunun son olarak dün konu hakkında görüştüğünü, çözüm bulmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Rusya, BM, Türkiye ve Ukrayna ile imzaladığı ve geçen hafta süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan "anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini" iddia ederek çekildi. 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle imzalanan anlaşma sayesinde Ukrayna tahılı dünya piyasalarına ulaştırılıyordu.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

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