AB, Ukrayna'ya 30 milyar euroluk ek destek sağlayacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
AB, Ukrayna'ya 30 milyar euroluk ek destek sağlayacak

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya 2025 yılında 30 milyar euroluk ek destek sağlanması üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması üzerinde uzlaştı.

AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı kapsamında Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması kararına varıldı. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar avroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız" dedi.

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