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AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar euroluk dilimi gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya sağlanan makro finansal yardım paketinden 2 milyar euronun bugün gönderileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:06
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AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar euroluk dilimi gönderiyor

AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar euroluk dilimi gönderiyor
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Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk paketten 2 milyar euronun bugün, kalanının da yıl sonu itibarıyla gönderileceğini bildirdi.

AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar euroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Dün de AB dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon euro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde anlaşmıştı. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar euronun üstüne çıkmıştı.

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