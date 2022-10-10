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AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin bu yılın ilk yarısında 380 milyar euroluk enerji ithal ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:14
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AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı

AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı
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Michel, "AB'nin artık gerçek bir Enerji Birliği'ne ihtiyacı var" başlıklı makale kaleme aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşla Avrupa'ya bir "enerji füzesi" fırlattığını belirten Michel, Putin'in Avrupa ekonomisini yok etmek, toplumunu zayıflatmak ve moralleri bozmak istediğini ifade etti.

Michel, "Acilen gerçek bir Enerji Birliği kurulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki hane ve şirketlerin aşırı yüksek enerji faturalarıyla karşılaştığını anımsatan Michel, "AB'nin 2022'nin ilk yarısında enerji ithalatı yaklaşık 380 milyar euroyu buldu. Bu, genellikle bir yıl boyunca ödediğimize yakın bir miktar" ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin enerjideki ticaret açığının 2022'de iki katına çıkmasının ve GSYH'nın yaklaşık yüzde 5'ine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Enerji krizi karşısında üye ülke hükümetlerinin hane ve işletmeleri korumak için kamu harcamalarını artırdığını hatırlatan Michel, "Bu mali çabanın şu anda yarım trilyon euro olduğu ve hızla arttığı tahmin ediliyor. Bu paranın geleceğe yatırıma gitmediğini hatırlamakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

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