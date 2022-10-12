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AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma sağlayamadı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 22:15
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AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor

AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
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AB üyesi ülkelerin enerji bakanları dönem başkanı Çekya ev sahipliğinde Prag'da bir araya geldi.
 
Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela,"Yüksek gaz fiyatlarına odaklandık. Hızlı ve etkili bir çözüme ihtiyacımız var. Bu kolay bir konu değil. Her ülkenin farklı fikirleri, farklı koşulları, farklı kuralları ve farklı menfaatleri var" ifadesini kullandı.
 
"Enerji, AB'de bir numaralı konu oldu" diyen Sikela, toplantıda elektrik ve gaz piyasalarına yönelik düzenlemeler ve fiyatlar gibi hassas konuları değerlendirdiklerini anlattı.
 
Enerji piyasasındaki gelişmelerin ekonomiye etkileriyle mücadele etmeleri gerektiğini belirten Sikela, "Bakanlar arasında 2023'e kadar ortak gaz tedarikinde ilerlenmesi gerektiği konusunda genel bir anlaşma var" diye konuştu.
 
Üye ülkelerin enerjide dayanışma gösterilmesi ile enerji tasarrufu konularında da hemfikir olduklarına işaret eden Sikela, gaz fiyatlarındaki mevcut fiyat sisteminin değiştirilmesi gerektiğine karar verdiklerini vurguladı.
 
Sikela, AB Komisyonu'nun bu konuda gelecek yeni düzenleme tekliflerini gelecek hafta açıklayacağını anlattı.
 
"Bugünkü toplantının üye ülkeler arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olduğuna ve ortak bir çözüme doğru ilerlediğimize kesinlikle inanıyorum" diyen Sikela, elektrik piyasasının işleyişini ve piyasanın nasıl tasarlanabileceğini de ele aldıklarını ifade etti.

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