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AB ülkeleri yarın enerji krizini görüşecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere yarın Brüksel'de yapılacak olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:43
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AB ülkeleri yarın enerji krizini görüşecek

AB ülkeleri yarın enerji krizini görüşecek
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine gerçekleştirilecek toplantıda, üye ülke bakanları Avrupa'daki enerji krizini tartışacak.

Enerji bakanları, ilk olarak elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla yoğun saatlerde elektrik talebini azaltmaya yönelik önlemleri, elektrik üretiminden aşırı gelir sağlayan şirketlerden katkı alınmasını ve fosil yakıt sektöründeki şirketlerin fazla karlarından dayanışma vergisi toplanmasını içeren teklifleri değerlendirecek.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifler, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 oranında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat başına 180 euro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt sektöründen "dayanışma katkısı" adı altında vergi alınmasını içeriyor.

Bu tedbirlerle AB ülkelerinin toplam 140 milyar euro kaynak toplaması, bununla vatandaşlara ve işletmelere destek sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu tekliflerin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Enerji bakanları, daha sonra yüksek gaz fiyatlarını düşürmek için daha fazla politika seçeneği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

AB Komisyonu önceki planına ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesini dahil etmemişti. Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, bu hafta AB Komisyonundan, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik plan hazırlamasını istedi.

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