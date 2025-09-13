AB ülkelerinde tüm bankacılık işlemlerine 2 gün ara!



Avro Bölgesi ülkelerinde Aralık ayında banka işlemleri iki günlüğüne tamamen durdurulacak. 25-26 Aralık’ta gerçekleşen Noel tatili gerekçesiyle o tarihlerde maaş ödemeleri, fatura tahsilatları ve şirketler arası transferler gerçekleştirilmeyecek.

Avro Bölgesi'nde her yıl 1 Mayıs, paskalya ve Noel gibi bayramlarda bankalarda tatil gerekçesiyle işlemler durduruluyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yönettiği TARGET2 ödeme sistemi ve buna bağlı SEPA (Avrupa Tek Ödeme Alanı) transfer ağı bu tarihlerde kapalı olacak. Bu nedenle tüm sınır ötesi ve bankalar arası viremler geçici olarak askıya alınacak. Askıya alma süreci resmi olarak iki günle sınırlı olsa da, tatil ve hafta sonunun birleşmesiyle gecikmelerin dört güne kadar uzaması öngürülüyor.

