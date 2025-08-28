AB ülkelerinden Tesla için kötü haber: Satışlar sert düştü!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-temmuz dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde azalmaya devam etti.

Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki gerileyişi temmuzda 7'nci ayı buldu.

Geçen yıl temmuz ayında 11 bin 465 olan AB ülkelerindeki Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 6 bin 600’e indi. Böylece AB piyasasında Tesla satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,4 geriledi.

Markanın temmuzda AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten yüzde 0,7'ye düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-temmuz dönemindeki satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azaldı.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 77 bin 446 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 azalarak 8 bin 837'ye, ocak-temmuz döneminde de yüzde 33,6 gerileyerek 119 bin 13'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor. Musk'ın, yakın zamana kadar ABD Başkanı Donald Trump ile çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.