AB ülkelerine dev ihracat! Tam 13 bin 461 ton iç fındık

Kaynak: AA
AB ülkelerine dev ihracat! Tam 13 bin 461 ton iç fındık

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 6 ayında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün paylaştığı tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-haziran aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780 ve haziranda 610 ton olmak üzere toplam 13 bin 461 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı ifade edildi.

Son Haberler
Döner bıçağıyla saldırdılar! En yakın arkadaşlarından kanlı tuzak
Döner bıçağıyla saldırdılar! En yakın arkadaşlarından kanlı tuzak
Volkan Demirel’den eşine Ferdi Özbeğen’li doğum günü sürprizi: Sosyal medyayı salladı!
Volkan Demirel’den eşine doğum günü sürprizi!
Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu: Kan donduran gerçekler ortaya çıktı!
Kan donduran gerçekler ortaya çıktı!
Fenerbahçeli milli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Fenerbahçeli milli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Sanat şöleni! Derin çöldeki tasarımların sırrı
Sanat şöleni! Derin çöldeki tasarımların sırrı