AB ülkelerine iltica başvurusunda birinci olduk. Milyonlarca sığınmacıya bakan Türkiye kendi evlatlarına bakamadı

2023 yılı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica talepleri sıralamasında Türk vatandaşları birinci sırada yer aldı.

AB ülkelerine iltica başvurusunda birinci olduk. Milyonlarca sığınmacıya bakan Türkiye kendi evlatlarına bakamadı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirirken, Türk vatandaşları ise ülkeden kaçışın yollarını arıyor.

Türkiye'den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve yüksek ret oranları ile ilgili tartışmalar sürerken önemli bir istatistik yayınlandı.

ANKA’da yer alan habere göre, 2023 yılı içerisinde 26 binden fazla Türk vatandaşı, Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya’dan sonra beşinci sırada yer aldığı belirtildi.

AB yetkilisinin aktardığı bilgiye göre; 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı. Türkiye’den 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu anımsatıldı.

TÜRKİYE İLK SIRADA YER ALIYOR

İstatistiklere göre, Türkiye; vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi Rusya ve Hindistan takip ediyor.

Türkiye’den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 15,37 olduğu kaydedilirken dünya ortalamasının yüzde 17,9 olduğu belirtildi. 2021 yılında yüzde 16,9 olan ret oranında, 2022’ye kıyasla yüzde 10 azalma söz konusu.

Çoklu giriş vizesi alan ülkeler arasında Türkiye’nin yüzde 78,1 ile birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde bu oranın yaklaşık yüzde 58 olduğu bilgisi edinildi. Sürecin uzun sürdüğü belirtilirken bunun nedeninin, “başvuruların yalnızca 1 yıl içinde 3 katına çıkması, hatalı başvurular ve benzeri sebepler” olduğu kaydedildi.

2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunduğu; Türkiye’nin 2023 yılında AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya’nın ardından beşinci sırada yer aldığı öğrenildi.

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