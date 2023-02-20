AB ve Japonya arasında havacılık anlaşması

AB Konseyi, AB dönem başkanı İsveç'in Birlik adına Japonya ile havacılık anlaşması imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, Japonya'nın Asya'da AB'nin en önemli ortaklarından olduğuna işaret edilerek, "Anlaşma, bütün AB hava taşıyıcılarına AB ile Japonya arasındaki rotalarda ayrımcılık olmadan erişim sağlayacak. Böylece açık ve adil rekabeti teşvik edecek." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın Japonya'da AB taşıyıcıları için eşit koşullar sağlayacağına işaret edilen açıklamada, bunun Japonya ile hava hizmetlerini daha da geliştirecek sağlam bir yasal zemin kuracağı bilgisi verildi.

Açıklamada, AB-Japonya havacılık güvenliği anlaşmasının 2021 yılında yürürlüğe girdiği anımsatılarak, son anlaşma ile birlikte taraflar arasında havacılık alanındaki iş birliğinin daha da güçleneceği vurgulandı..

Anlaşmayla, bütün AB hava taşıyıcılarının Japonya'ya hizmet verirken yerleşme hakkından yararlanabileceğine işaret edilen açıklamaya göre, son anlaşma mevcut 13 ikili hava hizmetleri anlaşmasının yerine geçecek.

İmzalanan havacılık anlaşması, bu aşamadan sonra onay için Avrupa Parlamentosu'na (AP) gönderilecek ve ardından resmi onay için AB Konseyi'ne gelecek.