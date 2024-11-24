AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ateşkes için İsrail'den cevap bekliyoruz

Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in geçen hafta Lübnan'a geldiğini hatırlatan Borrell, Berri-Hochstein görüşmesinin ardından ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini kaydetti.

Borrell, "Şu anda ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz. Umarız masada olan bu çözüm arayışı, ABD ve Fransa'nın da katılımıyla başarılı olur." dedi.

Berri ile yaptığı görüşme kapsamında Lübnan'ın öncelikli hedefinin ateşkesi sağlamak olduğunu aktaran Borrell, Lübnan'ın mümkün olan en kısa sürede bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Borrell, "Lübnan'ın egemenliği Lübnanlıların elinde olmalı. İçeriden bir güç ya da devlet içinde devlet olmamalı. İster içeriden ister dışarıdan olsun herkes Lübnan halkının egemenliğine müdahale etmekten kaçınmalı." dedi.

AB'nin daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Lübnan'da bir ateşkes sağlanmasını desteklediğini belirten Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes önerisini reddettiğini vurguladı.

Borrell, Lübnan ordusunun Litani'nin güneyine konuşlandırılmasını, Hizbullah'ın ve İsrail ordusunun geri çekilmesini, Lübnan'ın hava, deniz ve karada tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini takdirle karşılayacağını belirtti.

AB olarak Lübnan halkını, ordusunu ve kurumlarını desteklediklerini kaydeden Borrell, Lübnan ordusuna 200 milyon euro tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Borrell, uluslararası toplumu da Gazze'deki katliamları durdurmak için adım atmaya çağırdı.

Borrell, Başbakan Mikati ile görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i Beyrut'taki konutunda kabul etti.

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'daki son durum ve Lübnan-AB ilişkileri ele alındı.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede, uluslararası toplumun Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için Avrupa'nın desteğine güvendiklerini belirtti.