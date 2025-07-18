AB Zirvesi öncesi Avusturya'dan dikkat çeken çıkış: “Bütçe şişirilmemeli”

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesi Avrupa Birliği'nin 2028-2034 yıllarını kapsayan yeni mali çerçevesine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi. Avrupa Komisyonu’nun önerdiği bütçeyi aşırı bulan Stocker, “Tarım sektörünün kaygılarını paylaşıyorum” diyerek küçük ölçekli çiftçiliğin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Viyana’nın, Avrupa Birliği’nin tarım fonlarının korunması yönündeki tutumunu sürdüreceğini belirtti. Stocker, Avusturya’daki kırsal yapının korunması adına elinden geleni yapacağını ifade etti.

İKİ TRİLYON DOLARLIK BÜTÇEYE ŞÜPHE

Stocker, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önerdiği yaklaşık iki trilyon dolarlık bütçe artışına da temkinli yaklaştı. Bu bütçenin yalnızca yüksek bir rakamdan ibaret olduğunu düşünen Avusturya Başbakanı, meselenin daha fazla kaynak değil, mevcut kaynakların etkili kullanımı olduğunu belirtti. Harcamaların verimli ve hedef odaklı olması gerektiğini dile getiren Stocker, "Kaynaklar sınırsız değil, disiplinli davranmak zorundayız" diyerek tasarruf ve verimliliğe işaret etti.

“FRUGAL DÖRTLÜ”DEN GERİ ADIM YOK

Başbakan Stocker, AB içinde mali sıkılaştırma politikalarıyla tanınan “Frugal Dörtlü”nün bir üyesi olan Avusturya'nın çizgisinden sapmayacağını da net şekilde ifade etti. Hollanda, İsveç ve Danimarka ile birlikte oluşturulan bu grup, ortak borçlanmaya karşı çıkarak ulusal bütçelerin kontrol altında tutulmasını savunuyor. Stocker, bu politik çizginin değişmeyeceğini ve harcama disiplininden ödün verilmeyeceğini belirtti.

Macron ile yapılacak toplantının odağında, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar, savunma harcamaları ve yeşil dönüşüm fonlarının da olacağı tahmin ediliyor. Ancak Viyana, bu başlıklar altında yapılacak harcamalarda dahi ölçülü davranılması gerektiğini savunuyor.