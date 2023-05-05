ABB Altınpark yüzme havuzu yenileme çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yıllardır atıl durumda bulunan, bakımsızlık nedeniyle çürüyen ya da çeşitli nedenlerle zarar gören tesisleri ve spor komplekslerini yenileyerek Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve sonrasında atıl hâle gelen Altınpark Yüzme Havuzu, ABB tarafından yeniden inşa ediliyor.

YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Uzun süre atıl hâlde kalan eski havuzun yerine inşa edilen Altınpark Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi, 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yüzde 90’ı tamamlanan tesisin yaz sonuna kadar Başkentlilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Başlatılan yenileme projesi kapsamında tesiste; 25 metre uzunluğa ve 12,5 metre genişliğe sahip 2 yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde 2 çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness salonu, buhar odası ve kafeterya yer alacak.

Birçok ünlü sanatçının konserine ev sahipliği yapan Altınpark, yapımı devam eden tesisin de tamamlanmasıyla kentin cazibe merkezlerinden birisi olacak.