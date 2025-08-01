ABB FOMGET İsrail temsilcisiyle karşılaşacak

Kaynak: AA
ABB FOMGET İsrail temsilcisiyle karşılaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde yarın İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara temsilcisi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda FOMGET, çabukluk, top kapma ve pas çalıştı. İdman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

ABB FOMGET ile İsrail ekibinin, Futbol Evi Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jana Van Laere, yönetecek. Maçı kazanacak takım, İzlanda'daki 4'lü etaba katılacak.

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