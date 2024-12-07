ABB’de çiftçilere toprak analiz desteği

BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek şunları aktardı:

"Ankaralı çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerinde bilimsel destek sağlamak amacıyla 2023 yılında başlattığımız toprak analiz hizmetimizin 2. yılını, yağışların başlamasıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız. Toprak analiz hizmetimizde bu yıl, alfabetik sıralama prensibine uygun olarak ilçelerimize eşit hizmet sağlanmıştır. Şu ana kadar 12 ilçede, 126 mahallede toplamda 41 bin 594 dekar arazide, 2 bin 279 adet ücretsiz analiz gerçekleştirilmiştir"