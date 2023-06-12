ABB'den Ankara Kalesi’ne ücretsiz ring seferleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi alanlarda hibrit (elektirikli) araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti devam ediyor.

HER GÜN, YARIM SAATTE BİR ÜCRETSİZ RİNG SEFERİ

Turistik amaçlı düzenlenen ücretsiz servis hizmeti, hafta içi her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Ücretsiz olarak düzenlenen ve hareket noktası Eski 2. Meclis olarak düzenlenen servislerin güzergâhı ise şöyle:

1-Ulus Metro Durağı çıkışı Eski 2. Meclis karşısı ( Bankamatikler önü)

2-Anafartarlar Caddesi Hükümet Caddesi Kavşağı

3-Anadolu Medeniyetler Müzesi

4-Kale Önü Meydanı

5-Altındağ Belediye Karşısı PTT önü

6-Etnoğrafya ve Resim Müzesi karşısı

7-Melike Hatun Cami Önü



