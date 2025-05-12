ABB'den vatandaşlara uyarı! Art niyetli kişiler tarafından...

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı art niyetli kişiler tarafından yapay zekâ kullanılarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın sesinin taklit edildiği, bazı firmalar adına reklam yaptığı görüntüsünün kullanıldığı sosyal medya mecraları tespit edilmiştir.

Mansur Yavaş'tan sürpriz ziyaret

Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın konuya dair böyle bir söylemi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere vatandaşlarımızın itibar etmemelerini önemle rica ederiz." denildi.