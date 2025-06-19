ABD, 3.uçak gemisini gönderiyor! Ortadoğu'da sular ısınıyor

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu önümüzdeki hafta Avrupa’ya konuşlanacak. Görev grubunun Avrupa konuşlanmasının ardından Doğu Akdeniz’e, İsrail yakınlarına doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, ABD’nin bölgedeki uçak gemisi sayısı üçe çıkacak.

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ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

USS Ford’un konuşlandırılmasının daha önce planlandığı belirtilse de, sevkiyatın zamanlaması Washington’un bölgedeki askeri teyakkuzunu artırdığını gösteriyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını genişletme adımları, Orta Doğu’daki gerilimli süreçte dikkat çekiyor.

YENİ BİR GEMİ DAHA YOLDA

Haberde, ABD donanmasına ait bir başka uçak gemisinin daha bölgeye doğru hareket halinde olduğu aktarıldı. Bu geminin USS Carl Vinson ile birleşebileceği ya da onun görevini devralabileceği ifade ediliyor.

UÇAK GEMİLERİNİN BÖLGESEL ROLÜ

ABD uçak gemileri, kriz bölgelerinde hava saldırısı gerçekleştirme, füze savunması sağlama ve askeri güç projeksiyonu amacıyla ileri üs görevi görme kapasitesine sahip. Bu nitelikleriyle uçak gemileri, Washington’un bölgedeki askeri gücünü artırmada stratejik rol oynuyor.